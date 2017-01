JSF waarschijnlijk voor Nederland goedkoper dankzij Trump

Het Nederlandse ministerie van Defensie benadrukt dat er niets zeker is, zolang Trump niet in het Witte Huis zit en er een definitieve deal is over een goedkopere JSF

Het Nederlandse ministerie van Defensie benadrukt dat er niets zeker is, zolang Trump niet in het Witte Huis zit en er een definitieve deal is over een goedkopere JSF. Pas als die er is, kan Lockheed Martin - dat Trump ook meer Amerikaanse banen heeft beloofd - ook de partnerlanden informeren over de gevolgen. Voor Nederland betekent de aanstaande prijsverlaging - volgens de huidige afspraken - niet dat er minder geld gaat naar de JSF. Wel kunnen er mogelijk meer toestellen gekocht worden. Nederland kocht in 2011 twee testtoestellen, voor in totaal 270 miljoen euro. Die werden in 2013 geleverd. Ze staan nu op Edwards Air Force Base in de VS en doen mee in de operationale testfase.