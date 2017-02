Joodse eigenaren van geroofd erfgoed Den Haag worden voor 2,6 miljoen gecompenseerd

'Anders dan in Amsterdam zijn in Den Haag ook individuele claims mogelijk', zegt Ronny Naftaniel namens de Haagse Joodse organisaties. 'Anders dan Amsterdam zegt Den Haag bovendien expliciet dat de stad de handelswijze na de oorlog betreurt. Amsterdam zei alleen dat het geïnde geld de stad niet toekwam, maar maakte geen directe excuses.'



In Amsterdam ging 10 miljoen euro naar Joodse organisaties. In de hoofdstad woonde voor de oorlog 80 duizend Joden. Den Haag telde toen 17 duizend inwoners. Het Haagse stadsbestuur wil ook nadenken over een gedenksteen bij het voormalige Joods weeshuis en een permanente museale expositie over de Joodse geschiedenis van de stad.



In andere steden met veel Joodse inwoners, zoals Rotterdam, Arnhem, Groningen en Utrecht, is voor zover bekend nog geen onderzoek gedaan naar mogelijk ten onrechte opgelegde belastingen aan Joodse inwoners.