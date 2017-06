Jongen dood na 'choking challenge' op internet, ouders waarschuwen

Structureler beleid sociale media

Het omgaan met media zou een vast onderdeel in het onderwijscurriculum moeten zijn Bijzonder hoogleraar Peter Nikken

De ouders van Tim Reynders hebben zich er na de dood van hun zoon over verbaasd hoe weinig kennis er is over deelname van jongeren aan gevaarlijke spellen op internet en hoe je voorkomt dat kinderen hierin meegaan.



Peter Nikken, bijzonder hoogleraar mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, denkt ook dat een structureler beleid nodig is om kinderen te leren hoe ze met sociale media omgaan. 'Het internet staat vol met voorbeelden van rare gedragingen en het is in de puberfase vanzelfsprekend dat kinderen dingen uitproberen. In de beeldvorming die jongeren tot zich krijgen, is alleen aandacht voor de positieve effecten, bijvoorbeeld de fantastische roes die ontstaat. Maar als je met kinderen de risico's bespreekt, bijvoorbeeld de kans op hersenbeschadiging of een coma, dan kun je dat beeld wel degelijk bijstellen.'



Volgens Nikken gaat het bij deze educatie niet alleen om 'challenges', maar bijvoorbeeld ook om digitaal pesten of het maken en verspreiden van naaktfoto's. 'Op dit moment doen scholen er wel wat tegen, maar het is hapsnap. Het omgaan met media zit niet in de kerndoelen van het onderwijs en is daardoor geen vast onderdeel in het curriculum. Dat zou het wel moeten zijn, daar kunnen we in onze huidige samenleving eigenlijk niet meer onderuit.'