Jaarwisselingsblog: Vuurwerkshow bij hoogste wolkenkrabber ter wereld

1300 kilo vuurwerk van de weg gehaald

De politie heeft op de A16 bij Zevenbergschen Hoek een automobilist van de weg gehaald die 1300 kilo vuurwerk vervoerde. Het vuurwerk zat verpakt in zeventig dozen, aldus een politiewoordvoerster. De wagen viel op omdat 'hij wel erg diep in de veren hing', meldde de politie op Twitter. Tegen de bestuurder van het voertuig is proces-verbaal opgemaakt.



In een woning in het Limburgse Wijnandsrade (gemeente Nuth) nam de politie vrijdagavond 200 kilo vuurwerk in beslag. In de kelder stonden dertien dozen vuurwerk en in de woonkamer vond de politie een zak met zelf aan elkaar geknutseld vuurwerk. In Nederland is het voor een consument verboden meer dan 25 kilo vuurwerk te bezitten.