Jaarwisselingsblog: Veertig arrestaties in Noord-Nederland

Veertig arrestaties in het Noorden

In de drie noordelijke provincies zijn tijdens de oudejaarsnacht veertig mensen gearresteerd. Ze werden opgepakt voor uiteenlopende zaken als brandstichting, vernieling en belediging. Een deel van de verdachten is met een proces-verbaal naar huis gestuurd, anderen zitten nog vast, meldt de politie Noord-Nederland.



In Elim (Drenthe) moest de ME eraan te pas komen om te zorgen dat de brandweer een brand kon blussen. Er was daar een bouwkeet in brand gevlogen. Een groep van zeventig jongeren bekogelde brandweer en politie met vuurwerk. Twee van hen zijn aangehouden.



Op een feest in een tent in Damwoude (Friesland) werden 27 mensen onwel nadat ze in aanraking waren gekomen met een prikkelende stof. Die was verspreid door een bezoeker met een spuitbus. De politie weet wie dat is geweest, maar heeft hem nog niet te pakken. De getroffen bezoekers kregen last van hun ogen en luchtwegen. Ze werden behandeld in een sporthal in de buurt.



In Zeijen (Drenthe) werden vier jonge mannen aangehouden voor het in brand steken van een bierkeet. Het vuur sloeg over naar een schuur.