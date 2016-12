Jaarwisselingsblog: Sydney, Australië luidt nieuwe jaar in

Carbidschiet-incidenten

Het politiekorps van Noordoost Friesland meldt op Facebook dat ze al twee ernstige incidenten met het carbidschieten heeft afgehandeld. Ook meldt de Friese politie dat ze vanwege de vele meldingen over vuurwerk- en carbidoverlast niet meer overal direct inzetbaar is.



In Molenend raakte iemand zwaar gewond aan zijn been toen een melkbus ontplofte. Zijn verwondingen werden verpleegd in het ziekenhuis. In Broeksterwoude raakte iemand zwaar gewond toen hij het deksel van een ontploffende melkbus tegen zijn hoofd kreeg.



Carbidschieten is een oudejaarstraditie waarbij een melkbus gevuld wordt met de stof calciumcarbide. Bij ontploffing klinkt een luide knal en vliegt het deksel van de melkbus.