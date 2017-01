Jaarwisseling rustig verlopen, maar toenemende zorgen over zwaar vuurwerk

Vuurwerkverbod nog niet in zicht

Een volledig verbod op consumentenvuurwerk lijkt niet in zicht, maar volgens het Rotterdams GroenLinks-raadslid Arno Bonte heeft de huidige maatschappelijke discussie over vuurwerkoverlast wel tot meer bewustwording geleid over de gevaren en het overlastgevend karakter van vuurwerk. Bonte is samen met andere lokale GroenLinks-politici de drijvende kracht achter de site vuurwerkoverlast.nl.



In 2016 ontving de site 'slechts' 45 duizend meldingen van vuurwerkoverlast, vorig jaar waren dat er bijna dubbel zoveel: 89 duizend. Volgens Bonte is die daling te danken aan een verschuiving van de sociale norm: we houden meer rekening met elkaar en we stellen zelfs 'vuurwerkvrije zones' in.



Ondanks die veronderstelde bewustwording over vuurwerkoverlast is er dit jaar niet minder vuurwerk ingeslagen. Er werd 68 miljoen euro aan vuurwerk besteed, iets meer dan in 2015 en 2014. Eenmaal afgestoken hulde het vuurwerk Nederland in een dikke laag van kruitdampen en rook.



Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werd op sommige plaatsen een concentratie fijnstof gemeten van meer dan 1.000 microgram. Boven de 200 microgram fijnstof per kubieke meter geldt de luchtkwaliteit als zeer slecht. In de loop van de ochtend klaarde de lucht op de meeste plekken weer op.