Italiaanse christendemocraat zo goed als zeker nieuwe voorzitter Europees Parlement

Ruime meerderheid

Als de fractiediscipline wordt gehandhaafd, krijgt Tajani de steun van een ruime meerderheid in het parlement. Mogelijk komt er al in de eerste of tweede stemronde duidelijkheid. Tajani is een veteraan in het parlement. De voormalig journalist, oud-woordvoerder van de Italiaanse premier Berlusconi en oud-Europees Commissaris is sinds 1994 (met onderbreking als Commissaris) lid van het Europees Parlement.



De liberalen krijgen naar verluidt naast de twee vicevoorzitters ook het voorzitterschap van het constitutioneel comité in ruil voor hun steun voor Tajani. Verder zou Verhofstadt bij alle onderhandelingen over de Brexit aan tafel mogen zitten, een eis waarmee de regeringsleiders nog wel moeten instemmen. Die zijn daar niet enthousiast over.