Is het nu onveiliger voor homo's op straat? De feiten op een rij

Toegenomen aangiftebereidheid

Een stijging van het aantal meldingen betekent niet dat de situatie voor homo's is verslechterd Pechtold en Koolmees, hand in hand. © Freek van den Bergh / de Volkskrant

Na eerdere incidenten in onder meer Amsterdam en Coevorden staat geweld tegen lhbti'ers in de schijnwerpers. Het roept de vraag op of het voor deze groep onveiliger is geworden.



Het aantal meldingen en aangiften van discriminatie en geweld tegen homo's is de afgelopen jaren in elk geval toegenomen: van 428 in 2009 naar 1.574 in 2015. Dat wil niet meteen zeggen dat het voor hen op straat onveiliger is geworden. Roze in Blauw Amsterdam, het aanspreekpunt voor lhbti'ers van de Amsterdamse politie, ziet de toenemende aangiftebereidheid als de belangrijkste oorzaak van de groei. 'Voor 2007 kregen we enkele tientallen meldingen binnen. Dat waren er in 2014 al meer dan 500', zegt woordvoerder Marja Lust. 'In de tussentijd is het echt niet veel gevaarlijker geworden.'