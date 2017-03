Internationaal Gerechtshof bekijkt of Rusland schuldig is aan neerhalen MH17

Uitspraak over Transdnjestrië

Het aantonen van schuld gaat heel moeilijk worden

Vooral als het gaat om MH17 zal het volgens Matta 'heel lastig' worden het Hof ervan te overtuigen dat Rusland verantwoordelijk is voor het neerhalen van het toestel, ook al omdat het internationale onderzoek naar de ramp nog steeds loopt. Volgens hem zal Oekraïne moeten aantonen dat het vliegtuig inderdaad met een door Rusland geleverde BUK-raket is neergehaald en dat de trekker werd overgehaald door een Russische militair of iemand die onder gezag van Rusland stond.



Matta verwacht dat Oekraïne zal verwijzen naar een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over Transdnjestrië, waarin geconcludeerd werd dat Rusland verantwoordelijk kon worden gesteld voor een incident in de pro-Russische enclave Transdnjestrië in Moldavië, omdat het daar 'de facto' de controle had. Rusland heeft daar een aanzienlijke troepenmacht die de autoriteiten van de afvallige regio overeind houdt.