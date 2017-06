Intern onderzoek naar minister Kamp in omkopingsaffaire auto's voor politie en defensie

'Stom'

Kamp liet onlangs weten dat hij het achter 'stom' vindt dat hij zijn privéauto door Pon heeft laten keuren. Maar volgens de minister is er 'geen enkele relatie' tussen het omkoopschandaal en zijn auto. Hij vindt ook niet dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Kamp kan zich niet meer herinneren waarom hij zijn Audi, die hij in Duitsland had gekocht, naar Pon heeft gebracht. 'Het is niet zo logisch dat ik dat heb gedaan.'



Op de factuur van Kamp lijkt het adres van een Pon-garage in Amersfoort te staan. Deze werkplaats ligt circa een uur rijden van Kamps woonplaats. Als hij het opnieuw moest doen, zou Kamp de auto naar eigen zeggen naar een dealer in zijn toenmalige woonplaats hebben gebracht. Kamp wil zelf geen oordeel vellen over of de ophef terecht is. 'Het is aan anderen om dat te beoordelen.'