Intentieverklaring: Amsterdam Arena wordt Johan Cruijff Arena

Waarom het zo lang duurde

Het tekent de complexiteit van het Cruijff-Arena-dossier, waarover sinds de dood van de oud-voetballer en -coach, op 24 maart vorig jaar, ruim een jaar overleg is gevoerd. Achter de schermen is maandenlang gesleuteld aan een constructie waarmee de belangrijkste partijen konden leven: Ajax als de vaste bespeler van het stadion, de Arena en de gemeente Amsterdam, die eveneens miljoenen stak in de bouw en deels naamgever van het stadion is. De founders, acht bedrijven die investeerden in de Arena zoals KPN en ABN Amro, gaven na de dood van Cruijff al gauw hun zegen aan een naamsverandering.



De drie 'A's' waren daarmee aan zet. Ze spraken elkaar de laatste weken steeds frequenter, waarbij lang niet alleen het verbinden van Cruijffs naam aan het stadion op tafel kwam. Zo ging het bijvoorbeeld veelvuldig over het ontrafelen van de eigendomsstructuur van de Arena, dat na de bouw in certificaten van aandelen werd opgeknipt. Amsterdam had de laatste jaren al duidelijk gemaakt zijn Arena-certificaten (48 procent) van de hand te willen doen. Maar Ajax, dat al 13 procent bezat, was alleen bereid het gemeentelijke deel over te nemen als de club daarmee meer te zeggen zou krijgen in het eigen stadion. Kortom: er ook eens aan kon verdienen en het 'Ajax eigen' kon maken.