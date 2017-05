India levert vader die dochter 'ontvoerde' niet uit

Opgetogen

In omringende landen, veelal moslimlanden, zal de wetgeving min of meer hetzelfde zijn Gerard Spong

De zakenman is opgetogen door de uitspraak omdat hij in India weer een vrij man is. Maar het betekent niet dat hij door andere landen niet uitgeleverd kan worden aan Nederland. De Interpol-signalering van Hemani op een lijst van gezochte personen bestaat nog. 'In omringende landen, veelal moslimlanden, zal de wetgeving min of meer hetzelfde zijn', aldus Spong



Het OM verdenkt acht personen, onder wie de vader, van betrokkenheid bij de ontvoering van de peuter uit Amsterdam. Daarvan zit er één vast in Nederland, één in de VS en één in Irak.