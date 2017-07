In Rotterdam krijgen bedelaars voortaan een openvervoerverbod

NS-reizigers sturen zelfs foto's van bedelaars in treinen

Ook in Amsterdam is bedelen 'een bekend probleem', zegt een woordvoerder van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB. In Amsterdam is een special team openbaar vervoer, een samenwerking tussen het GVB en de politie, actief. 'Maar niet specifiek om tegen bedelaars op te treden. Zij doen ook kaartcontrole. We kijken nu met belangstelling naar Rotterdam en zijn in gesprek om te bepalen of dit ook voor Amsterdam werkt.'



NS-reizigers sturen zelfs foto's van bedelaars in treinen naar het vervoersbedrijf. 'We ontvangen het hele jaar door klachten', zegt een woordvoerder van het vervoersbedrijf. 'Sinds april doen we met een speciaal team van de politie en de NS controles om mensen op heterdaad te kunnen betrappen. Pas dan kunnen we namelijk ingrijpen.' Het aantal klachten dat de NS sinds deze aanpak ontvangt, is met 71 procent gedaald. Zo'n speciaal team is in Rotterdam niet nodig. Daar hangen op ieder station namelijk camera's en wordt live meegekeken. 'We kunnen mensen op die manier bijna altijd op heterdaad betrappen', licht de RET toe.