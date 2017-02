In leeggehaalde kerk mediteren voortaan boeddhisten

Het was best wel een emotionele dag, zegt pastoor Jos Hermans: 'De kerk is nu echt verhuisd, leeg. Het is alleen nog maar een gebouw. Het is over, voorbij, na 125 jaar.' Parochianen haalden donderdag de Sint Victor en Gezellenkerk in Afferden leeg. Het gebouw is verkocht aan boeddhisten, die er een opleidings- en meditatiecentrum van willen maken.