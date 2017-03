In Drenthe aangereden wilde wolf kwam uit noorden Duitsland

Wolf permanent terug?

Jonge wolven verlaten hun roedel na één tot twee jaar en gaan op zoek naar een eigen leefgebied. Doordat in Duitsland diverse roedels leven op ongeveer 200 kilometer van de Nederlandse grens, verwachten deskundigen dat de komende jaren meer wolven in ons land terecht komen. Mogelijk zullen ze zich hier op enig moment ook permanent vestigen. Wolven zijn over het algemeen heel schuw tegenover mensen.



In 2015 werd een Duitse wolf gesignaleerd in Drenthe en Groningen. Na terugkeer in Duitsland werd het beest dodelijk aangereden door een vrachtwagen. In 2013 werd een dode wolf bij Luttelgeest langs de weg aangetroffen. Het dier bleek doodgeschoten te zijn en langs de weg gelegd.