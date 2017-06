In Bunschoten gevonden lichaam is vermiste 14-jarige Savannah

Heel Bunschoten zoekt naar Savannah ‘Ik blijf hier net zo lang tot ik het zeker weet.’ Cindy Hartog (31) staat voor de zwarte schermen bij het industrieterrein De Kronkels in Bunschoten. Ze is bepaald niet de enige.

In Achterveld, zo'n 20 kilometer van Bunschoten, werd vrijdag een veertienjarig meisje dood in het water gevonden. Het meisje uit Hoevelaken is door een misdrijf om het leven gebracht. De politie benadrukte dat het slachtoffer niet de eveneens veertienjarige Savannah Dekker uit Bunschoten is. 'We houden rekening met verschillende scenario's en waar verbanden zijn, worden die onderzocht', aldus de politie. Aanvankelijk ging de politie nadrukkelijk niet uit van een verband.



Bij de politie zijn dit weekend diverse berichten binnengekomen over twee mannen in een donkere auto die in de omgeving meisjes zouden hebben lastiggevallen. Wie daar informatie over heeft, wordt gevraagd contact met de politie op te nemen via het nummer 0900-8844.