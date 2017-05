Immigratiekloof zet GroenLinks buitenspel in vorming van kabinet met VVD, CDA en D66

Terug bij af

Na de breuk van vandaag is de formatie weer terug bij af en moet de Kamer beslissen hoe het nu verder gaat. Het ligt het meest voor de hand dat de ChristenUnie de plek van GroenLinks aan de onderhandelingstafel inneemt. Dat is de voorkeurskandidaat van VVD en CDA omdat de partij zich in de afgelopen jaren een betrouwbare steunpilaar toonde van het sociaal-economisch beleid van het kabinet Rutte II. Ook de inhoudelijke verschillen met de ChristenUnie lijken makkelijker te overbruggen dan die met GroenLinks. Daar staat tegenover dat de ChristenUnie maar net genoeg zetels levert voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Zo'n coalitie kan zich geen enkele dissident in de gelederen van een van de deelnemende partijen veroorloven.



In de afgelopen weken spraken de vier partijen over alle grote thema's voor een nieuw regeerakkoord, zei Schippers vanavond. Maar nog geen enkel onderwerp was helemaal uitonderhandeld. Die fase brak nu pas aan. Ook over het immigratiebeleid was al meermalen eerder gesproken, bevestigde Schippers. 'We hebben geprobeerd om de kloof kleiner te maken. Dat is ook gelukt. Maar het laatste stukje lukte niet. Dat is iets dat opbouwt in weken.'