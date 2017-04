Ik sloeg mijzelf voor de kop

Om boete te doen keek ik met Pasen naar de film To Stay Alive: A Method van Erik Lieshout. Dat bood me de gelegenheid nog eens na te denken over mijn stukje van vorige week, toen ik geschreven had dat Jezus met Pasen ook ten hemel was gevaren. Fout, riep men in koor, Jezus vaart ten hemel op Hemelvaartsdag. Helemaal waar natuurlijk, ik was al bezig mij voor de kop te slaan.



Wij vieren slechts de Eerste en Tweede Paasdag, maar het christelijke Pasen omvat een cyclus van vijftig dagen, die wordt afgesloten met Pinksteren. Op de veertigste dag vindt de hemelvaart plaats, dus in feite op de veertigste Paasdag.