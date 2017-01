Hulpverleners lastiggevallen in oudejaarsnacht

ME in Amersfoort

Agenten hebben op oudejaarsavond in Amsterdam twee mensen opgepakt die vuurwerk op hen afschoten. De twee worden verdacht van poging tot zware mishandeling. Ze richtten hun vuurwerk op de politiemensen in Amsterdam-West.



De ME is in Amersfoort tijdens de jaarwisseling uitgerukt nadat er ongeregeldheden uitbraken. Zo'n 30 jongeren zijn aangehouden. Al voor middernacht werd de politie opgeroepen omdat er een auto in brand was gestoken. Daarna werd het steeds onrustiger en volgden er knokpartijen en vernielingen in de buurt van de straat Sextant, ten noorden van het centrum.