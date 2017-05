Huis in de stad? Breng eigen geld mee

Oververhitting

Deels is de stijging veroorzaakt door een inhaalvraag na de economische crisis

De huizenmarkt vertoont tekenen van oververhitting, aldus DNB. In de grote steden bieden kopers tegen elkaar op. Woningen worden steeds vaker verkocht zonder voorbehoud van financiering of een bouwtechnische keuring. Uit een enquête onder NVM-makelaars bleek dat 45procent van de huizen in Amsterdam werd verkocht zonder financieringsvoorbehoud, in heel Nederland was dat 12 procent.



Kopers die geen voorbehoud van financiering maken, zijn nu eenmaal heel aantrekkelijk voor verkopers, zegt Ester Kampinga van het Amsterdamse BEN Makelaars. 'Kopers die moeten wachten op toestemming van de bank hebben het in de huidige markt lastiger. Dan zie je een stel met een leuk budget en allebei een goede baan toch buiten de boot vallen.'



Het kopen met (geheel of gedeeltelijk) eigen geld ziet Kampinga vooral in het duurdere segment: 'Zeg vanaf 6 ton. Op de startersmarkt zie je dat relatief weinig. Of het zijn ouders die kopen en in één keer afrekenen. We zeggen weleens op kantoor: 'Er is toch wel heel veel geld in Nederland.'



Ook wordt er volgens haar 'echt wel heel veel' gekocht door expats, buitenlandse werknemers van bedrijven in of rond Amsterdam. 'Ze bieden vaak zonder voorbehoud van financiering. Het lijkt vaak of zij geen enkel probleem hebben op dat front. Misschien omdat Amsterdam internationaal gezien nog steeds een van de goedkopere steden is.'