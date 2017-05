Homostel haalt 'illegale' baby uit Cambodja met hulp ambassade

Toen het embryo in augustus 2016 werd geplaatst, kende Cambodja nog geen regels voor draagmoederschap

Toen het embryo in augustus 2016 werd geplaatst, kende Cambodja nog geen regels voor draagmoederschap. Maar enkele maanden later kondigde de overheid een acuut verbod af en werden een Australische bemiddelaar en twee van haar medewerkers gearresteerd. In de chaos die ontstond, werden sommige pasgeboren baby's niet opgehaald door hun wensouders, bevestigde New Life eerder.



De Nederlandse overheid ontmoedigt draagmoedertoerisme. 'Dit kan voor de draagmoeder, voor het kind en voor de wensouders onwenselijke situaties opleveren', staat op de website van de Rijksoverheid.



Toch kreeg het Amsterdamse stel in Cambodja hulp van de ambassade. Een medewerker zocht hun draagmoeder op in de kliniek waar zij nog herstellende was van de keizersnede, om te verifiëren of zij instemde met de aanvraag van een Nederlands paspoort voor de baby.



Een Nederlands homostel dat in 2010 via een draagmoeder in India een kind kreeg, lukte het niet een paspoort voor hun baby te krijgen. In latere rechtszaken voerde de overheid aan dat het stel zichzelf in een 'onfortuinlijke situatie' had gebracht en dat in het algemeen belang was het omzeilen van de Nederlandse regels rondom draagmoederschap niet te faciliteren.