Holleeder: 'Ik heb me niet kunnen verdedigen, maar ben al wel veroordeeld'

Vandros is de rechtszaak waarin Willem Holleeder terechtstaat omdat hij opdracht zou hebben gegeven tot een reeks liquidaties in de onderwereld. Pas lang nadat het liquidatieproces Passage was begonnen, bleek dat kroongetuige Peter la S. geheim gehouden kluisverklaringen over Holleeder had afgelegd. Nadat ook Holleeders zussen belastend over hun broer hebben verklaard, is Willem Holleeder in een apart proces alsnog gedaagd voor betrokkenheid bij de liquidaties in de zaak die de naam Vandros kreeg.



De zaak wordt 22 september voortgezet. De inhoudelijke behandeling zal, als dat lukt met de digitalisering van het procesdossier, begin 2018 op de rol staan.