Hoger opgeleide migrantenjongeren positief over toekomst in Nederland

Wie hoger opgeleide ouders heeft, ziet de toekomst zonniger tegemoet. Hij is tevredener over zijn woonbuurt en over de ondersteuning die hij thuis en op school krijgt bij zijn onderwijsloopbaan. Dit is de uitkomst van het onderzoek Gedeelde Toekomst - Toekomstoriëntatie van Nederlandse (migranten)jongeren, van Kennisplatform Integratie & Samenleving (een samenwerking van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.



Voor het onderzoek zijn bijna duizend jongeren in Nederland tussen de 14 en 23 jaar geënquêteerd over de vraag: hoe ziet je leven eruit als je 25 bent? De onderzoekers melden dat het opleidingsniveau van de geënquêteerden iets hoger ligt dan gemiddeld. Volgens onderzoeker Klooster zijn de deelnemers een redelijke afspiegeling van de Nederlandse jeugd. Al zal een groep jongeren die totaal geen vertrouwen heeft in zijn toekomst niet meedoen aan zulke onderzoeken, zegt ze erbij als kanttekening.

Dit onderzoek laat zien dat veel jongeren met een migratieachtergrond positief naar de toekomst kijken Eva Klooster, onderzoeker