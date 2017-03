Hof: moordenaar Els Borst is niet volledig ontoerekeningsvatbaar, 8 jaar cel

Goddelijke opdracht

De 41-jarige Van U. bracht oud-minister van Volksgezondheid Els Borst in 2014 om het leven. Hij werd niet opgepakt en doodde een jaar later zijn zus in Rotterdam. Van U. was boos over een verbouwing van de woning waar ook hij verbleef. Daarnaast was hij bang dat Loïs hem wilde laten opnemen in een psychiatrische inrichting. Beide slachtoffers stak hij tientallen keren met een mes.



Van U. noemde een religieus motief voor het doden van D66-politica Borst. Hij heeft verklaard dat hij op zijn zevende een 'goddelijke opdracht' kreeg om degene die verantwoordelijk is voor het Nederlandse euthanasiebeleid om het leven te brengen. De rechters vinden dat verhaal niet aannemelijk omdat de euthanasiekwestie toen nog geen belangrijk politiek thema was.