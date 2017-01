Hoeveel bewoners kan de aarde hebben?

Sinds kort heeft Nederland meer dan 17 miljoen inwoners. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dat vooral te danken, of te wijten, aan de instroom van migranten. Of Nederland leeg is of vol, of dat wij hier gewoon te maken hebben met een feit waaraan wij niets kunnen veranderen, zeker is dat de maakbare samenleving verder weg lijkt dan ooit.



Zelf heb ik altijd gedacht dat overbevolking het grootste wereldprobleem is. Niet alleen moeten steeds meer monden worden gevoed, ook de productie van al dat voedsel is een enorme aanslag op milieu en klimaat.