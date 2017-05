Hoe zorgt Rotterdam dat mogelijk kampioensfeest Feyenoord voor iedereen leuk blijft?

Voor de vijftiende landstitel van Feyenoord is zondag een overwinning bij Excelsior vereist - als Ajax tenminste in Amsterdam van Go Ahead Eagles wint. Het gat op de ranglijst tussen de eeuwige rivalen liep twee weken geleden op tot vier punten nadat Ajax van PSV had verloren. Mislukt Feyenoords missie, dan is er een week later de (laatste) herkansing in de eigen Kuip, tegen Heracles. In dat geval zou Feyenoord, net als in 1993, op de slotdag kampioen worden.