Hoe Hero Brinkman in voorarrest belandde

Brinkman zou vorig jaar informatie over een politieonderzoek naar een moskee in Amsterdam hebben gelekt naar De Telegraaf. De krant schreef in november dat de politie een onderzoek deed naar twee bestuursleden van de moskee, vanwege radicalisering. Brinkman was bij dit onderzoek betrokken. Intern gedoe rond dit politieonderzoek heeft Brinkman opnieuw in aanvaring gebracht met de korpsleiding, bevestigt een bron.



De arrestatie van Brinkman is het voorlopige hoogtepunt in een cumulatie van conflicten en meningsverschillen tussen Brinkman en de politieleiding sinds zijn terugkeer als agent in september 2013.