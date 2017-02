Hoe een digibeet uitgroeide tot een van de grootste online drugsverkopers

Dat de 57-jarige Jan P. uit IJmuiden via internet drugs ging verkopen, lag niet echt voor de hand. Een liefhebber van verdovende middelen was hij niet, hij had zelf nog nooit iets gebruikt. Geld had P. ook niet nodig. Van internet had hij helemaal geen verstand. En met justitie was hij nog nooit in aanraking geweest.