Hoe de vrijwilliger steeds professioneler wordt

Nederland is een vrijwilligersland bij uitstek. Al generaties lang. Ruim een kwart van de bevolking doet ten minste een uur per week iets 'voor de gemeenschap'. Alleen in de Scandinavische landen, in de VS en in Canada worden deze cijfers geëvenaard.



Tegelijkertijd wordt al generaties gevreesd dat de vrijwilligers het aanstonds laten afweten. Zo deden cultuurpessimisten er in 1928 in de Stichtsche Courant hun beklag over dat de leden van voetbalclubs nog te beroerd waren om na de wedstrijd de cornervlaggen mee te nemen naar de kleedkamer.