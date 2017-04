Hoe de charismatische priester van de Oud-Katholieke Kerk Alan groomde

Een schok ging door Alan (58), maatschappelijk werker in de verslavingszorg, heen toen hij vorige week via de media vernam dat een priester van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (OKKN) in Cambodja was gearresteerd voor het fotograferen van naakte jongens in erotische poses. Als 15-jarige jongen is hij zelf seksueel misbruikt én bloot gefotografeerd door een andere priester van de OKKN. Twee jaar geleden diende hij een officiële klacht in bij de kerk, een klachtencommissie verklaarde zijn klacht gegrond, de nu 78-jarige dader heeft excuses gemaakt en de kerk zegde toe eventuele therapiekosten te vergoeden.