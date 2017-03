Hierom stemmen zij Denk

Van Denk moest Yener Coskun (31) aanvankelijk niets hebben. Zo'n partij die iedereen maar van racisme beschuldigde - niets voor hem. De omslag kwam deze zomer. Toen ging hij, net als veel andere Turkse Nederlanders, in Rotterdam de straat op om te vieren dat de coup in Turkije was mislukt.



Coskun is in Nederland geboren. Hij is vestigingsmanager in opleiding bij een groot winkelbedrijf waarvan hij de naam liever niet noemt, omdat hij vermoedt dat het gevoelig ligt dat hij Denk stemt.