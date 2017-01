Hierdoor daalt het aantal autodiefstallen in Nederland

Waarom worden voor het eerst in jaren meer gestolen auto's teruggevonden?

Sinds twee jaar is er een nieuw aangiftesysteem van kracht, waardoor gestolen auto's binnen twee uur internationaal staan gesignaleerd. 'Voorheen duurde dit zeker een of twee dagen', zegt Visser. 'Het aantal gestolen auto's nam toen ook al af, maar het terugvindpercentage ook. Per saldo schoten we dus niet zoveel op. Nu zien we voor het eerst een lichte stijging (2,1 procent) van het aantal teruggevonden auto's. Vooral het aantal gestolen auto's dat op de eerste dag wordt teruggevonden stijgt opmerkelijk, met 225 stuks.' In totaal wordt zo'n 40 procent van de gestolen auto's teruggevonden.



Het nieuwe aangiftesysteem werkt vooralsnog alleen binnen Schengenlanden. Het gevolg is dat dieven de gestolen auto's naar landen buiten de Schengenzone transporteren. 'Auto's duiken vaak op in Oekraïne, Rusland, Polen of Noord-Afrika', zegt Visser. 'Daar kunnen gestolen auto's zonder al te grote risico's opnieuw worden geregistreerd.'