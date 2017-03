Het weer: zon laat zich goed zien

Het is vrij zonnig. Alleen in het noorden van het land komt er mogelijk eerst lage bewolking voor en is het wat nevelig. In de middag komt vanuit het zuiden meer bewolking opzetten. Mogelijk komt een enkele (onweers) bui tot ontwikkeling. In de noordelijke helft van het land blijft het waarschijnlijk wel droog. De wind waait uit het zuidwesten en is matig, kracht 3 tot 4.



Morgen is er sprake van een dipje. Er is veel bewolking en er kan een enkel buitje vallen, veel stelt het niet voor. De maxima liggen met 12 tot 17 graden duidelijk lager dan vandaag.