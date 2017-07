Het weer: zon en wolken wisselen elkaar af

Vrijdag wordt het in de kustregio's 20 tot 22 graden, terwijl het in het binnenland nog zomers warm wordt. In delen van Brabant en Limburg is 28 graden mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en alleen in het binnenland kan er nog een enkele bui vallen. Langs de oostgrens is daarbij onweer mogelijk. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het noorden zijn de wolken wat dikker en kan later in de nacht wat regen of een enkele bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden.