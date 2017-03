Het weer: zeer wisselvallig weekend

In het oosten van het land blijft het lang droog en de zon schijnt af en toe. In het westen is het bewolkt en regenachtig. De regen breidt zich in de loop van de dag uit naar de rest van het land. In Groningen blijft het misschien wel tot de avond droog. Daarbij is het zacht; in het westen wordt het ondanks de wolken en de regen 11 graden. Met wat zon in het oosten wordt het daar 14 of misschien wel 15 graden. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidoosten. In het Waddengebied is de wind af en toe vrij krachtig.



In de nacht naar zondag trekt de regen naar het noordoosten weg en is het op steeds meer plaatsen droog. Zondag overdag zijn er vaak veel en dikke sluierwolken. Hier en daar zien we even een flets zonnetje, vooral in het noorden. Het wordt 8 tot 10 graden. Lokaal valt misschien een bui. In de namiddag en avond gaat het vanuit het zuidwesten weer regenen.



Ook in de nieuwe werkweek blijft het wisselvallig. Een geheel droge dag zit er niet in en de zon heeft het lastig. De maxima stokken net onder de 10 graden. De nachten worden weer wat kouder doordat de wind tijdelijk west tot noordwest wordt en van oorsprong koudere lucht aanvoert.