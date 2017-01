Het weer: zacht winterweer

Zondag passeert al een eerste zwakke storing, maandag en dinsdag veroorzaakt een trekrug enigszins rustig weer, maar daarna richt de polaire straalstroom zich volop op West-Europa. Storingen kunnen zich goed ontwikkelen en mogelijk aan zee tot onstuimig weer leiden. Zaterdag neemt de bewolking steeds verder toe op nadering van een zwakke storing. In de ochtend is de zon nog af en toe te zien. Het wordt 6 tot 9 graden en de zuiden- tot zuidoostenwind is matig tot aan zee vrij krachtig.



Zaterdagavond en - nacht zijn er flink wat wolkenvelden, maar bij opklaringen daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Zondag overdag neemt de bewolking snel toe en valt vooral in het noorden wat regen. Het wordt 6 of 7 graden en de matige tot vrij krachtige wind is zuidwestelijk. Na het weekend blijft het bewolkt en regent het af en toe. Het is zacht met maxima rond 10 graden, 's nachts blijft het ruim boven 0.