Het weer: wisselvallige week voor de boeg

Mogelijk valt er later op de dag langs de kust een bui. Daar kan dan ook wat natte sneeuw bij zitten. Het wordt vanmiddag 2 graden in het zuidoosten tot 6 graden in het noordwesten. Komende nacht kan er lokaal een pruttelbuitje vallen, vooral bij zee. Verder zijn er opklaringen.



Landinwaarts koelt het af tot dicht bij het vriespunt en in het zuidoosten liggen de minima rond -2 graden. Langs de kust is het +4. De zon schijnt morgen geregeld, maar in de loop van de dag komen er in het noorden wel meer wolken voor. In het zuidoosten wordt het 2 graden, in het noordwesten 7. De westelijke wind is matig tot vrij krachtig. In de avond neemt de wind in het noordelijk kustgebied nog wat toe. De wolken breiden zich verder uit en later volgt meer regen.



Woensdag trekt de regen al weer weg, maar daarna volgen er nog wel enkele buien. De zon schijnt af en toe. Donderdag is het overwegend droog. In de nacht liggen de temperaturen weer dicht bij nul en overdag wordt het een graad of 6. De nacht naar vrijdag levert vorst op. Daarna neemt de bewolking toe en wordt het wisselvalliger en waarschijnlijk ook weer zachter.