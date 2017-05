Het weer: wisselend bewolkt, circa 20 graden

Vanmiddag worden de bakens verzet. In het westen en noordwesten breekt dan vaker de zon door en tegelijkertijd steekt een stevige zuidwestenwind op, aan zee en op het IJsselmeer soms krachtig, windkracht 6. Er valt hooguit een enkele bui. Richting het zuidoosten en oosten is er veel meer bewolking en valt er vaker regen. Als het tegenzit, gaat het langs de oostgrens zelfs enkele uren regenen. Het is dan 15 of 16 graden in Zeeland en 18 of 19 graden in het oosten.



In het weekeinde zijn de verschillen veel kleiner. Op beide dagen zijn er zonnige perioden en de wind is meestal 2 tot 4 Bft.