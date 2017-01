Het weer: winters weer op komst

Komende nacht zijn er opklaringen en nemen de buien af. De wind wordt zwak of matig en de temperatuur zakt naar 2 graden in de kustgebieden tot -3 graden dieper in het binnenland.



Morgen overdag schijnt de zon in perioden, vooral in het noordwesten kan een (winterse) bui binnendrijven vanaf zee. Verder blijft het overwegend droog. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt in het uiterste oosten, in de rest van het land wordt het 2 tot 5 graden. De wind waait matig uit het noordwesten tot noorden, windkracht 3 tot 4. Vrijdag gaat het eerst 's nachts licht tot matig vriezen, met minima tot -6 graden. Overdag komt er geleidelijk steeds meer bewolking, met temperaturen bijna overal rond of iets onder het vriespunt.



In de avond en de nacht naar zaterdag trekt een storing langzaam over het land. Er valt uiteindelijk overal regen, maar landinwaarts eerst waarschijnlijk (natte) sneeuw of onderkoelde regen. Dat kan leiden tot ijzel, met verraderlijke gladheid.