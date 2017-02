Het weer: winter keert terug

Dinsdag trekt vanuit het westen een neerslaggebied het land in, terwijl koude lucht via Noord-Duitsland ons vanuit het noordoosten probeert te bereiken. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen. Daarbij is het 2 tot 6 graden. In het noorden en oosten valt later op de dag soms ook natte sneeuw. In de nacht naar woensdag begint de koude lucht te winnen. Op steeds meer plaatsen gaat de lichte neerslag over in sneeuw en mogelijk wordt het dus een beetje wit. De temperatuur daalt daarbij tot rond het vriespunt.



Woensdag later op de dag tot en met vrijdag krijgen we koud en droog winterweer met maximumtemperaturen rond het vriespunt. 's Nachts vriest het licht of matig. In een enkele heldere nacht kan de temperatuur in het noordoosten en oosten dalen tot dicht bij de -10 graden. In het weekend wordt het 's middags minder koud. Schaatsen op natuurijs blijft daardoor nog een vraagteken.