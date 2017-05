Het weer: warmer maar ook neerslag

Komende nacht is het op de meeste plaatsen droog. Het noorden heeft voornamelijk wolkenvelden, het zuiden ook opklaringen. Met minima van 13 of 14 graden is het verre van koud. Morgen loopt het kwik op tot 22 of 23 graden. De zon schijnt af en toe en op veel plaatsen blijft het droog. In een strook over het midden van het land is een enkele bui niet uitgesloten.



Woensdag loopt het kwik nog verder op en wordt het in het zuidoosten van het land 25 graden. Dat zou de eerste, regionaal, zomerse dag van het jaar zijn. Er is af en toe zon, er drijven soms wolken over en een enkele bui is niet uitgesloten.



Het lijkt erop dat de echte neerslag pas komt in de nacht naar donderdag en donderdag overdag. Achter deze regenzone, waarin het misschien ook onweert, stroomt veel koelere lucht het land in.