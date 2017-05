Het weer: warme lenteweek

Maandagmiddag wordt het zo'n 22 tot 25 graden en is het zonnig met af en toe een wolkenveldje. Ook langs de kust is het warm. Dinsdag neemt een kern van hoge druk boven het zuiden van het Verenigd Koninkrijk de regie over. In het zuiden en oosten wordt het 25 of 26 graden, maar een opstekende noordwestelijke bries houdt de temperatuur in de kustregio op 20 tot 22 graden. Woensdag is het overal iets minder warm; 20 tot 24 graden. Beide dagen verlopen zo goed als droog en er is flink wat zon. Hemelvaartsdag begint de atmosfeer in het zuiden weer iets op te warmen. Daar wordt het ongeveer 25 graden, terwijl het noorden op 23 graden uitkomt.



Hoge druk blijft in de buurt, dus neerslag wordt niet verwacht. In de loop van vrijdag draait de wind naar oostelijke richtingen en gaan de temperaturen verder omhoog. Er zijn zelfs modelberekeningen die het komend weekend boven de 30 graden uit komen. Zomerse vooruitzichten dus voor Hemelvaart.