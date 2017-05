Het weer: warm, maar niet voor lang

's Middags zijn er landinwaarts zonnige perioden maar ook stapelwolken en stijgt het kwik naar 18 graden. Op een enkele plek in het zuidoosten is 20 of 21 graden mogelijk. In de kustregio kan het 15 tot 18 graden worden, wel is het daar iets minder zonnig. De wind waait uit het oosten, aan zee uit het noordoosten, en is veelal matig, kracht 3 tot 4. Aan zee kan het 's middags soms flink waaien, kracht 5. In de namiddag en avond draait de wind naar het noordoosten. Op de Waddeneilanden en in de noordelijke provincies koelt het snel af. In de rest van het land is het om 20.00 uur nog 15 tot 17 graden. Prima weer om buiten te zijn.



Zondag is de warmte alweer weg. Met een noordelijke wind begint de atmosfeer af te koelen. De zon schijnt van tijd tot tijd en er worden nog wel maxima van 14 tot 18 graden verwacht. De zon zal geregeld schuil gaan achter wolkenvelden. Een enkele bui hoort ook tot de mogelijkheden. De kans daarop is het grootst in het zuidoosten.



Na het weekeinde doet het kwik een stap terug. De zon laat zich geregeld zien, maar maandagochtend is er ook kans op wat regen.