Het weer: vriendelijker weer op komst

De laatste dagen van het jaar wordt geen neerslag meer verwacht. Maar zonovergoten is het lang niet altijd. Zo beginnen we vandaag op sommige plaatsen met mist. Die is hier en daar hardnekkig en gaat over in laaghangende bewolking. In het noorden van het land schijnt de zon vaker. De temperatuur loopt daar op naar een graad of 7. In gebieden met hardnekkige mist is het maar 2 graden. Er is weinig wind en de richting wordt zuidelijk.