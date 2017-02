Het weer: vooral koude nachten

Dit weerbeeld houden we vrijdag en in het weekeinde grotendeels vast

Morgen schijnt de zon geregeld. Maar hoog in de lucht zien we wel veel sluierwolken. Het blijft droog en we houden de matige oostelijke wind. De maximumtemperatuur ligt rond het vriespunt.



Dit weerbeeld houden we vrijdag en in het weekeinde grotendeels vast. De neerslagkans is klein, de zon schijnt van tijd tot tijd en er waait een oostelijke wind. Daarbij vriest het in de nacht licht tot matig. Overdag komt het kwik wat meer boven nul uit. Na het weekeinde is er veel zon. Overdag wordt het steeds zachter, maar in de nachten blijft het een aantal graden vriezen. Verandering van dit weertype dient zich op zijn vroegst eind volgende week aan. Het weer zit dus eigenlijk stevig op slot.