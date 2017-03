Het weer: vleugje lente

Zaterdag ligt de zachte lucht boven de oostelijke provincies. Vooral het noorden en oosten krijgen daardoor de kans om van een vleugje lenteweer te genieten. Bij een mix van wolkenvelden en soms wat zon wordt het 14 of 15 graden, genoeg om even op een terrasje te zitten. Richting het zuidwesten is de bewolking dikker en zal het bovendien vaker druilerig zijn. Met name in delen van Brabant en Zeeland is het een groot deel van de dag regenachtig weer. Later op de dag breidt de regen zich verder over het land uit. In het zuidwesten wordt het 9 tot 11 graden.



Zondag is de lente alweer verdreven. Twee regengebieden staan klaar om ons land die dag te bezoeken. Tussendoor is het een paar uur droog en kan de zon even doorbreken. Het wordt 9 graden.