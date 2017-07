Het weer: veel regen in het land

In de loop van de middag trekt de regen geleidelijk weg naar het zuidoosten

Morgen profiteren we van een klein hogedrukgebied. Het blijft vrijwel overal droog. De zon laat zich af en toe zien. De wind zit nog steeds in de noordwesthoek en is zwak of matig. 's Middags wordt het van noord naar zuid 18 tot 21 graden.



Vrijdag krijgen we een wisselvalliger weerbeeld voorgeschoteld. Er trekken diverse buien van west naar oost over het land, maar de temperatuur houdt wel stand met 18 tot 23 graden. In het weekeinde zien we geleidelijk herstel. Er kan best nog een bui vallen, maar de temperaturen gaan weer omhoog. Volgende week zet het herstel verder door.