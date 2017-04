Het weer: Veel bewolking en zo nu en dan neerslag

In de middag wordt het in het zuiden droog. Voor de neerslag uit kan het in het noorden nog zo'n 15 graden worden. In het zuiden blijft het kwik steken rond 13 graden. De wind heeft een zuidoostelijke voorkeur en is aanvankelijk matig. Later op de dag zwakt de wind af en draait meer naar het westen.



Morgen blijft bewolking overheersen en ligt de neerslagzone nog akelig dicht in de buurt. De kans is groot dat in de oostelijke helft van het land in de ochtend nog regen valt. In de loop van de dag neemt de kans op een bui ook elders toe. Het wordt wederom zo'n 13 tot 15 graden bij een matige noordoostenwind.



Woensdag valt er verspreid in het land nog een bui. Vanaf donderdag komt de zon voorzichtig weer vaker tevoorschijn, maar overtuigend is het nog niet. De kans op neerslag is nog steeds aanzienlijk en de temperatuur blijft schommelen rond 14 graden.