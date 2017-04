Het weer: Vanuit het noorden valt op steeds meer plaatsen regen

De temperatuur blijft steken op 8 tot 10 graden

Dinsdag begint in het zuiden nog regenachtig, gevolgd door buien. Bij buien is er kans op hagel en een klap onweer, in het noorden is ook natte sneeuw mogelijk. De temperatuur blijft steken op 8 tot 10 graden. In de avond nemen de buien in aantal en intensiteit af, maar helemaal droog wordt het niet. 's Nachts kan het in het oosten wel flink afkoelen, met minima rond het vriespunt. Woensdagochtend laait de buiigheid weer op. Opnieuw behoren onweer en hagel tot de mogelijkheden. Het wordt 9 of 10 graden en de noordwestenwind is matig. Op Koningsdag vallen weer buien, al zijn ze minder fel dan op eerdere dagen. De kans op hagel en onweer is er nog wel. In de late middag en avond verdwijnen waarschijnlijk de buien en klaart het flink op.



Het wordt ongeveer 10 graden en de noordwestenwind blijft matig. Tot en met de maandwisseling blijft het wisselvallig en fris.